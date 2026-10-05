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Главная / Экономика /

Силуанов: реальные доходы россиян вырастут на 1,4% в 2027 году

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Реальные доходы населения России в 2027 г. вырастут на 1,4%, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. В следующие два года показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.

За январь – июнь 2026 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,5% год к году, следует из данных Росстата и подсчетов «Ведомостей». Темпы роста существенно замедлились: за аналогичный период 2025 г. показатель увеличился на 8,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировало рост реальных располагаемых доходов на 2,1% в 2027 г.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027–2029 гг. Базовый макропрогноз предполагает рост ВВП на 1,4% в 2027 г. с ускорением до 2,4% в 2029 г.

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