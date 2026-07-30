Эксперты объяснили замедление роста реальных доходов россиян в 2026 году

Рост реальных располагаемых доходов россиян в январе – июне 2026 г. составил 1,5% год к году, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за июнь. Показатель значимо замедлил темпы роста – в прошлом году за аналогичный период он вырос сразу на 8,7% годовых.