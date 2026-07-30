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Главная / Экономика /

Эксперты объяснили замедление роста реальных доходов россиян в 2026 году

Негативно повлияли падение доходности по вкладам и охлаждение экономической активности
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рост реальных располагаемых доходов россиян в январе – июне 2026 г. составил 1,5% год к году, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» за июнь. Показатель значимо замедлил темпы роста – в прошлом году за аналогичный период он вырос сразу на 8,7% годовых.

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей и с коррекцией на инфляцию) увеличились на 1,5% во II квартале 2026 г. год к году после 1,7% кварталом ранее, сообщает статведомство.

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