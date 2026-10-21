Силуанов: реальные доходы россиян за пять лет выросли более чем на 30%
Реальные доходы населения России за последние пять лет увеличились более чем на 30%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной думы.
Министр подчеркнул необходимость продолжать работу по созданию условий для дальнейшего роста доходов граждан.
16 октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составит 28 935 руб. в следующем году. Силуанов 5 октября говорил, что МРОТ в России достигнет 35 000 руб. к 2030 г. По его словам, повышение МРОТа позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами
В тот же день глава Минфина сообщил, что реальные доходы населения России в 2027 г. вырастут на 1,4%. В следующие два года показатель будет увеличиваться в среднем на 2,5% ежегодно.
За январь – июнь 2026 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,5% год к году, следует из данных Росстата и подсчетов «Ведомостей». Темпы роста существенно замедлились: за аналогичный период 2025 г. показатель увеличился на 8,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировало рост реальных располагаемых доходов на 2,1% в 2027 г.