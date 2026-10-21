Силуанов: реальные доходы россиян за пять лет выросли более чем на 30%

За январь – июнь 2026 г. реальные располагаемые доходы россиян выросли на 1,5% год к году, следует из данных Росстата и подсчетов «Ведомостей». Темпы роста существенно замедлились: за аналогичный период 2025 г. показатель увеличился на 8,7%. В мае Минэкономразвития прогнозировало рост реальных располагаемых доходов на 2,1% в 2027 г.