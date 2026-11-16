Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 502,76-0,34%RTSI959,72-0,34%RGBI112,06+0,11%RGBITR780,41+0,2%
Главная / Политика /

В сторону Москвы и области летели около 600 беспилотников

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

С вечера 15 ноября до утра 16 ноября в направлении Московского региона летели более 600 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно его данным, атаки БПЛА отражались с 17:00 мск 15 ноября до 08:00 мск 16 ноября. Собянин уточнил, что большую часть дронов удалось ликвидировать на дальних подступах к региону.

По словам мэра, на подлете к Москве системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 191 беспилотник.

До этого Собянин сообщил об уничтожении 57 БПЛА, летевших на Москву. О последних 10 он проинформировал в 02:52 мск. Вечером 15 ноября российские военные сбили 82 БПЛА на подлете к Москве.

Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений на использование неба над авиагаванью. В связи с мерами возможны корректировки в расписании. Для уточнения статуса рейса Росавиация рекомендует обратиться к онлайн-табло аэропорта.

За день 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её