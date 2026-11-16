В сторону Москвы и области летели около 600 беспилотников
С вечера 15 ноября до утра 16 ноября в направлении Московского региона летели более 600 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Согласно его данным, атаки БПЛА отражались с 17:00 мск 15 ноября до 08:00 мск 16 ноября. Собянин уточнил, что большую часть дронов удалось ликвидировать на дальних подступах к региону.
По словам мэра, на подлете к Москве системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 191 беспилотник.
До этого Собянин сообщил об уничтожении 57 БПЛА, летевших на Москву. О последних 10 он проинформировал в 02:52 мск. Вечером 15 ноября российские военные сбили 82 БПЛА на подлете к Москве.
Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за ограничений на использование неба над авиагаванью. В связи с мерами возможны корректировки в расписании. Для уточнения статуса рейса Росавиация рекомендует обратиться к онлайн-табло аэропорта.
За день 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.