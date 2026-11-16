Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество / Интервью /

Батыр Бердыклычев: Россия достигла прогресса в росте продолжительности жизни

Представитель ВОЗ в России – о готовности мира к пандемиям, роли ИИ и нехватке врачей
Екатерина Дорофеева
Виктория Ларченко
Представитель ВОЗ в России Батыр Бердыклычев
Представитель ВОЗ в России Батыр Бердыклычев / Михаил Синицын / ТАСС

Пандемия COVID-19 стала самым масштабным кризисом здравоохранения за последние 100 лет, не раз говорил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. К этой же теме он вернулся осенью 2026 г. в рамках Генеральной ассамблеи ООН, где заявил о неизбежности новой пандемии. Она может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID-19, уверен он.

По оценкам «Ведомостей», связанная с COVID-19 избыточная смертность в мире за 2020–2023 гг. достигла 18,5 млн случаев, из них в России – 1,4 млн. О готовности мира к новым вирусным угрозам, борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями и глобальном дефиците медицинских кадров «Ведомостям» рассказал представитель ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев.

Вы видите 2% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь