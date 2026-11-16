Россия достигла прогресса в росте продолжительности жизниПредставитель ВОЗ в России – о готовности мира к пандемиям, роли ИИ и нехватке врачей
Пандемия COVID-19 стала самым масштабным кризисом здравоохранения за последние 100 лет, не раз говорил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. К этой же теме он вернулся осенью 2026 г. в рамках Генеральной ассамблеи ООН, где заявил о неизбежности новой пандемии. Она может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID-19, уверен он.
По оценкам «Ведомостей», связанная с COVID-19 избыточная смертность в мире за 2020–2023 гг. достигла 18,5 млн случаев, из них в России – 1,4 млн. О готовности мира к новым вирусным угрозам, борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями и глобальном дефиците медицинских кадров «Ведомостям» рассказал представитель ВОЗ в РФ Батыр Бердыклычев.
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