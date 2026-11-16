Пандемия COVID-19 стала самым масштабным кризисом здравоохранения за последние 100 лет, не раз говорил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. К этой же теме он вернулся осенью 2026 г. в рамках Генеральной ассамблеи ООН, где заявил о неизбежности новой пандемии. Она может привести к таким же последствиям, как и те, которые вызвал COVID-19, уверен он.