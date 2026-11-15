FT: Дженсен Хуанг обсуждает возвращение в Nvidia

FT: Дженсен Хуанг обсуждает возвращение в NvidiaУ него остались союзники, которые лоббируют его интересы в совете директоров компании
Дженсен Хуанг обсуждает с доверенными лицами возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia, пока совет директоров компании проводит независимое расследование обстоятельств, приведших к его отставке, сообщает Financial Times. По данным нескольких источников, Хуанг поддерживает усилия союзников, которые пытаются убедить совет вернуть его.
Один из союзников Хуанга сообщил FT, что формирует «штабную комнату» из топ-менеджеров Кремниевой долины для лоббирования возвращения бывшего главы Nvidia и попытается заручиться поддержкой Белого дома.
«Все, кто имеет вес в технологическом секторе за пределами передовых лабораторий, любят Дженсена», – сказал он. Публичная кампания за восстановление Хуанга набрала силу за выходные: генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Epic Games Тим Суини вошли в число руководителей, поддержавших открытое письмо «Верните Дженсена» с соответствующим требованием к совету директоров. Хуанг также сохраняет лояльность части сотрудников, некоторые из которых публично призвали к его возвращению и подписали письмо.
FT отмечает, что кампания по восстановлению Хуанга, вероятно, столкнется с противодействием со стороны политиков в Вашингтоне: министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье призвал к «кардинальной встряске» руководства компании после ухода Хуанга. Сам Хуанг, не имевший контрольного пакета, как и другие основатели-гендиректоры, не мог отменить решение совета.
В настоящее время, по данным газеты, совет директоров и команда менеджеров во главе с временным генеральным директором Колетт Кресс стремятся стабилизировать компанию перед публикацией квартальных результатов во вторник.
Роман Хуанга с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской Megaspeed, вызвал опасения по поводу возможной продажи передовых чипов Nvidia Китаю в обход ограничений Вашингтона.
При этом, продолжает FT, даже союзники не уверены, как реабилитировать репутацию Хуанга: «Роман с подчиненной – это основание для увольнения», – признал один из участников усилий по его возвращению.
FT сообщала в пятницу, что совет директоров Nvidia обращался к генеральному директору Arm Рене Хаасу как к потенциальному преемнику; однако в совете заявили, что «формальный» процесс не начат. Инвесторы Брэд Герстнер (Altimeter Capital) и Гэвин Бейкер (Atreides Management) опубликовали в пятницу открытое письмо совету с призывом оставить «все варианты на столе, включая потенциальное возвращение Дженсена Хуанга». Они сослались на «выдающийся успех руководства Дженсена Хуанга на протяжении длительного времени и огромную неопределенность, связанную с недавними событиями вокруг его ухода».
Скандал вокруг Дженсена Хуанга разразился после того, как он признался в романе с Элис Хуанг, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, а также с подчиненной. Затем СМИ сообщили, что у него могли быть близкие отношения с еще одной сотрудницей Nvidia. На этом фоне Хуанг ушел с постов президента, генерального директора и члена совета директоров Nvidia.
Компания является ведущим производителем чипов для искусственного интеллекта. На фоне скандала ее капитализация упала более чем на $1,8 трлн с пика начала октября 2026 г., включая рекордное снижение на $573 млрд во второй неделе ноября. По итогам торгов в пятницу, 13 ноября 2026 г., капитализация компании составила примерно $3,92 трлн – впервые с июля 2025 г. она опустилась ниже отметки $4 трлн.