AP: НАТО сократило число встреч на высшем уровне из-за внутренних разногласий

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что общей позиции о сроках саммита пока нет. Его точно не проведут в 2027 г. В 2028 г., если саммит будет, он пройдет в Тиране. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Associated Press отметил, что НАТО «гибко подходит к саммитам» и проводит их «когда возникает необходимость». Еще около десятилетия назад саммиты проводились каждые два года.