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AP: НАТО сократило число встреч на высшем уровне из-за внутренних разногласий

Ася Султанова
STEPHANIE LECOCQ \ ТАСС
STEPHANIE LECOCQ \ ТАСС

НАТО сокращает число встреч на высшем уровне и не проведет саммит лидеров в Албании в 2027 г., как планировалось ранее, на фоне напряженности внутри альянса по вопросам оборонных расходов, Ирана и украинского конфликта, пишет Associated Press.

Премьер-министр Албании Эди Рама сообщил, что общей позиции о сроках саммита пока нет. Его точно не проведут в 2027 г. В 2028 г., если саммит будет, он пройдет в Тиране. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Associated Press отметил, что НАТО «гибко подходит к саммитам» и проводит их «когда возникает необходимость». Еще около десятилетия назад саммиты проводились каждые два года.

Министры обороны НАТО обычно встречаются в октябре, но в октябре переговоров не было, и на октябрь 2027 г. они не запланированы. У министров иностранных дел в следующем году запланирована только одна встреча вместо двух – в рамках того, что НАТО называет «пакетом реорганизации».

Эксперты указывают, что необходимость в саммите на данный момент отпала: новые цели по расходам и военному потенциалу уже установлены, а планирование обсуждалось в Анкаре.

Албания была назначена хозяйкой саммита еще в 2025 г., однако часть союзников считает, что Тирана тратит на оборону недостаточно (прогноз – 2,15% ВВП в этом году при цели НАТО в 3,5% к 2035 г.) и не заслуживает главного мероприятия альянса. При этом, как пишет AP, Албания – не худший случай: Испания, Бельгия и Словения тратят еще меньше.

Проведение саммита сопряжено и с огромными издержками. Нидерландам потребовался год подготовки к встрече 2025 г. в Гааге и около $100 млн инвестиций, а Турция, принимавшая лидеров в этом году, отремонтировала военный аэропорт и мобилизовала десятки тысяч сотрудников безопасности, фактически парализовав часть Анкары.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Дублине заявил, что Украине есть место в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио 6 октября сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается, поскольку главная задача сейчас состоит в прекращении конфликта. 

1 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на «Валдае» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России. 

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