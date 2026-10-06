Рубио: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается
Вопрос о вступлении Украины в НАТО не обсуждается, поскольку главная задача сейчас состоит в прекращении конфликта между Москвой и Киевом. Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня», – заявил он (цитата по «РИА Новости»). Рубио также подчеркнул, что сейчас ситуация на Украине развивается не в сторону завершения конфликта.
1 октября президент России Владимир Путин в рамках «Валдая» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России. По словам Путина, с начала формирования постсоветского пространства Москва исходила из того, что Киев будет нейтральным государством. Позднее, отметил президент, Украина внесла в конституцию курс на вступление в НАТО.
4 августа посол Украины в Лондоне, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Киев никогда не станет членом НАТО. Он также заявил, что Украине придется еще долгие годы переходить на стандарты НАТО, чтобы достичь уровня, который позволит хотя бы наполовину приблизиться к возможностям России.