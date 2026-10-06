Рубио: вступление Украины в НАТО сейчас не обсуждается

«Прямо сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО, как вы знаете, не стоит на повестке дня», – заявил он (цитата по «РИА Новости»). Рубио также подчеркнул, что сейчас ситуация на Украине развивается не в сторону завершения конфликта.