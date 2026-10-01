Путин: нейтральный статус Украины остается целью России
Нейтральный статус Украины остается одной из целей России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
«Потому что, получая независимость, Украина приняла декларацию, я хочу это напомнить, ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что нейтральное государство», – сказал Путин.
По словам президента, с начала формирования постсоветского пространства Москва исходила из того, что Украина будет нейтральным государством. Позднее, отметил Путин, Киев внес в конституцию курс на вступление в НАТО. Президент заявил, что эта ситуация имеет значение для безопасности России и назвал ее одной из причин продолжающегося конфликта.
В ходе выступления Путин также заявил, что Россия не начинала военные действия, поскольку, по его словам, они были начаты против нее. Он также утверждал, что удары ВСУ вглубь территории России невозможны без космической разведки и технического содействия западных специалистов.
Кроме того, президент заявил, что Украина не может существовать самостоятельно и утрачивает государственность.