Путин: нейтральный статус Украины остается целью России

По словам президента, с начала формирования постсоветского пространства Москва исходила из того, что Украина будет нейтральным государством. Позднее, отметил Путин, Киев внес в конституцию курс на вступление в НАТО. Президент заявил, что эта ситуация имеет значение для безопасности России и назвал ее одной из причин продолжающегося конфликта.