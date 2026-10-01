Главное из ответов Путина о Калининграде, ядерном оружии и ударах по судам и НПЗ

«Эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 2029–2030 году – это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом и действия конкретные – учения в Балтийском море, одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов, но это все эскалация», – сказал он.