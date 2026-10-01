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Главное из ответов Путина о Калининграде, ядерном оружии и ударах по судам и НПЗ

Президент объяснил позицию России и ответил на предложение о прекращении атак
Михаил Беляев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Главное
  • О защите Калининграда я ядерном оружии
  • Об эскалации и отношениях с Европой
  • О Украине и западной поддержке
  • О судоходстве и зеркальных ответах
  • Об НПЗ и взаимном отказе от ударов

Президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в национальном центре «Россия», прокомментировал заявление МИДа о защите Калининградской области, эскалацию в Балтийском море и возможность применения ядерного оружия. Он также высказался об Украине, судоходстве и ударах по НПЗ. «Ведомости» собрали основные тезисы из ответов президента.

О защите Калининграда я ядерном оружии

Путин объяснил, что заявление МИД РФ о возможности защиты Калининградской области – это не запугивание, а ответ на попытку запугать Москву.

Путин подчеркнул, что если дойдет до прямого нападения на Россию, на Калининград, то в повестке дня «неизбежно и немедленно» появится вопрос применения всех имеющихся вооружений. Он уточнил, что речь не только о ядерном оружии.

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Политика / Международные отношения

«Да, конечно, Франция, Великобритания – ядерные державы, мы это прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет. И это наши конкурентные преимущества», – отметил президент.

Об эскалации и отношениях с Европой

Путин назвал эскалацией европейские учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов.

«Эти заявления западных политиков и европейских политиков о необходимости и возможности и о подготовке войны с Россией в 2029–2030 году – это же не мы формулируем, это мы слышим с той стороны, причем постоянно. А потом и действия конкретные – учения в Балтийском море, одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов, но это все эскалация», – сказал он.

При этом Путин опроверг намерения России напасть на Европу. «Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году», – заявил президент.

Он добавил: «Мы не собираемся ни на кого нападать, но если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать, и граждане Европейского союза должны это понимать».

Путин также сказал, что публикация Минобороны оружейных заводов в ЕС не говорит о том, что Россия собирается наносить удары по предприятиям тех стран, которые поставляют оружие Украине. Но это угроза, за которой Москва внимательно следит. Вовлечение других стран в прямые боевые действия вызывает озабоченность.

О Украине и западной поддержке

Президент заявил, что удары ВСУ вглубь России не были бы возможны без космической разведки и технического содействия западных специалистов. «Вот это представляет угрозу для всех. Это является вовлеченностью этих стран в войну с Россией. И это создает дополнительную угрозу для будущего», – подчеркнул он.

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Политика

Путин отметил, что Россия не получает оружие ниоткуда, опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс. «Мы, например, оружие ниоткуда не получаем. Мы опираемся только на свой оборонно-промышленный комплекс, на свои возможности в экономике», – сказал он.

По его словам, Украина не может существовать самостоятельно и утрачивает государственность. «На мой взгляд, это очевидная вещь, она управляется извне», – заявил Путин.

Президент также сказал, что не жалеет о попытках договориться с Западом в 2000-е. «Но мы все сделали, все предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали "нет", вот и все. И параллельно продолжали долбить», – отметил он.

О судоходстве и зеркальных ответах

Путин заявил, что Россия будет действовать зеркально в ответ на попытки захвата российских судов в любых частях Мирового океана, включая Балтику и Тихий океан. При этом Москва выступает за свободу судоходства и против ограничений.

«Мы за свободу судоходства. Мы против всяких ограничений. И новые правила можно не изобретать. Потому что какой смысл в новых правилах, если их никто не соблюдает. Надо просто соблюдать существующие правила и ничего не придумывать», – сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия не захватывает ничьи суда и противникам нужно остановиться. Он напомнил, что Украина била по танкерам в Черном и Азовском морях, которые перевозили невоенные грузы. «Мы начали отвечать. Теперь из всех утюгов к нам идут обращения с просьбой заканчивать. Ну, так не мы начинали», – сказал Путин.

«Не мы начали. А теперь – получи, фашист, гранату от советского солдата. Не нравится?» – задал риторический вопрос президент.

Об НПЗ и взаимном отказе от ударов

Путин сообщил, что в результате ударов Украины по российским НПЗ потеряно порядка 1% ВВП России. При этом он отметил, что после ответных ударов РФ у Украины теперь нет сталелитейной отрасли. По словам президента, у России достаточно дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций.

Путин также счел нелепым предложение о прекращении ударов по судам в ответ на остановку ударов по российским НПЗ.

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