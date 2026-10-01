Путин: заявление России о ядерном оружии – ответ на запугивания Запада

В ходе встречи Путин также сравнил риск применения ядерного оружия с ружьем на стене, которое обязательно должно выстрелить. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, и это может привести к раскручиванию спирали конфликта. Российский лидер подчеркнул, что в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, а при наличии ядерного оружия подобный путь может привести мир к катастрофическим последствиям. Путин также призвал страны жить дружно и вместе искать способ, как этого достичь.