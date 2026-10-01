Путин: заявление России о ядерном оружии – ответ на запугивания Запада
Заявление МИД РФ о возможности применения ядерного оружия при попытке Запада устроить блокаду Калининграда является не запугиванием, а ответом на запугивание России, заявил во время выступления на пленарном заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин.
«Все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, да, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерации всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», – сказал он.
Путин добавил, что не Россия, а Европа заявляет о возможности и необходимости войны, а также о ее подготовке в 2029–2030 гг. Российский лидер также считает учения стран – участниц НАТО в Балтийском море эскалацией. Он отметил, что именно в связи с увеличением количества таких мероприятий стали появляться заявления по Калининграду.
В ходе встречи Путин также сравнил риск применения ядерного оружия с ружьем на стене, которое обязательно должно выстрелить. Он отметил, что эскалация не бывает односторонней: за действиями одной стороны следуют ответные шаги другой, и это может привести к раскручиванию спирали конфликта. Российский лидер подчеркнул, что в основе эскалации лежат высокомерие и самоуверенность, а при наличии ядерного оружия подобный путь может привести мир к катастрофическим последствиям. Путин также призвал страны жить дружно и вместе искать способ, как этого достичь.