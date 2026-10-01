Путин призвал страны жить дружно
Президент РФ Владимир Путин еще раз призвал западные страны жить дружно и вместе искать пути, как этого добиться. Об этом он сказал в рамках пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в НЦ «Россия».
«Глубоко убежден, что такая сложная материя, как международные отношения, все-таки требует аккуратности, соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права, то есть не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики», – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что желание некоторых европейских лидеров наладить диалог, несмотря на противоречия и разногласия, – весьма положительное явление. Однако, по его словам, пока эти «робкие слова» не воплощаются в реальность и никоим образом не могут влиять на общий общеевропейский мейнстрим ярого конфронтационного характера.
18 сентября Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что западным странам лучше жить дружно, иначе России придется отвечать. Российский лидер также подчеркнул, что по-другому не будет, а эта установка должна быть для всех «общим местом». По его словам, РФ готова к тому, чтобы восстановить отношения и продолжить сотрудничество.
На этом же заседании президент сообщил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Таким образом он прокомментировал недавние заявления о якобы подготовке РФ к нападению на Европу. По словам Путина, у России нет оснований для этого.