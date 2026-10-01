Путин призвал страны жить дружно

18 сентября Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии заявил, что западным странам лучше жить дружно, иначе России придется отвечать. Российский лидер также подчеркнул, что по-другому не будет, а эта установка должна быть для всех «общим местом». По его словам, РФ готова к тому, чтобы восстановить отношения и продолжить сотрудничество.