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В Кремле положительно относятся к попыткам Европы возобновить диалог с Москвой

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Желание некоторых европейских лидеров наладить диалог, несмотря на противоречия и разногласия, очень положительное явление. В Москве фиксируют такие заявления, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока вот эти робкие слова они не воплощаются в реальность и никоим образом пока не могут влиять на общий общеевропейский мейнстрим такого ярого антироссийского и конфронтационного характера», – заключил представитель Кремля.

По словам Пескова, Европа занялась строительством своей идентичности безопасности, а не снижением напряженности. Это началось тогда, когда европейцы поняли, что НАТО во главе с США больше не может полностью гарантировать их защиту. Свою идентичность безопасности Европа строит, копируя НАТО, которое создавалось как конфронтационный механизм, отметил пресс-секретарь президента.

«Те страны, которые успокаивают себя тем, что, дескать, давайте-ка у нас вблизи российских границ устанавливайте и размещайте ядерное оружие, они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет. Наоборот, это будет инструмент, который дальше будет вести к эскалации и к росту напряженности», – подчеркнул Песков.

30 сентября премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине и предотвратить ядерную эскалацию. «Мы призываем больше прислушиваться друг к другу и налаживать каналы коммуникации», – сказал он на саммите Euronews по обороне и космосу (цитата по «РИА Новости»).

15 сентября глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз не должен начинать диалог с Россией по вопросам урегулирования украинского кризиса, но он не исключает возможность контактов с Москвой.

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