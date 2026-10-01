В Кремле положительно относятся к попыткам Европы возобновить диалог с Москвой

«Те страны, которые успокаивают себя тем, что, дескать, давайте-ка у нас вблизи российских границ устанавливайте и размещайте ядерное оружие, они глубоко заблуждаются. Никакой безопасности НАТО им здесь не принесет. Наоборот, это будет инструмент, который дальше будет вести к эскалации и к росту напряженности», – подчеркнул Песков.