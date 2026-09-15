Каллас назвала возможным диалог с Москвой
Европейский союз не должен начинать диалог с Россией по вопросам урегулирования украинского кризиса, но он не исключает возможность контактов с Москвой, заявила в интервью финской телерадиокомпании Yle глава евродипломатии Кая Каллас.
«Мы должны четко заявить, что все эти вопросы, которые Россия считает возможным обсудить с американцами, на самом деле находятся в компетенции европейских властей», – сказала она.
Каллас подчеркнула, что ЕС не может участвовать в переговорах в качестве посредника, поскольку поддерживает Украину. Однако она добавила, что в ходе переговоров необходимо решить несколько вопросов, таких как возврат российских замороженных активов. По словам главы евродипломатии, «отдавать такие вещи бесплатно не стоит».
Тем не менее Каллас сказала, что может обсудить украинский вопрос с Москвой, если такая возможность представится.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пока не выходила на контакт с Кремлем.
15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские страны предлагают России установить непубличные каналы общения. РФ от них не отказывается. Лавров также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам по украинскому вопросу и никогда их не затягивала. Он добавил, что Россия ни разу не меняла свою позицию с начала специальной военной операции.