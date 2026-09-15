Каллас назвала возможным диалог с Москвой

15 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские страны предлагают России установить непубличные каналы общения. РФ от них не отказывается. Лавров также подчеркнул, что Москва всегда готова к переговорам по украинскому вопросу и никогда их не затягивала. Он добавил, что Россия ни разу не меняла свою позицию с начала специальной военной операции.