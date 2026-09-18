27 марта российский лидер заявил, что Москва не отказывалась от восстановления отношений с Европой. Он отметил, что отношения с Западом испортились не по вине РФ. «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул президент.