Путин: «Давайте лучше жить дружно»
Западу лучше жить дружно с Россией, иначе Москва будет вынуждена отвечать. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
«Так и хочется им [Западу] сказать: "Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать", – отметил глава государства.
Российский лидер также подчеркнул, что по-другому не будет, а эта установка должна быть для всех «общим местом». По его словам, РФ готова к тому, чтобы восстановить отношения и продолжить сотрудничество.
На этом же заседании президент сообщил, что у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. Таким образом он прокомментировал недавние заявления о якобы подготовке РФ к нападению на Европу. По словам Путина, у России нет оснований для этого.
27 марта российский лидер заявил, что Москва не отказывалась от восстановления отношений с Европой. Он отметил, что отношения с Западом испортились не по вине РФ. «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран», – подчеркнул президент.