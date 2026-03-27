Путин: Москва никогда не отказывалась от восстановления связей с ЕС

13 марта пресс-секретарь ЕК Шивон Макгарри подчеркнула, что страны ЕС не будут ослаблять антироссийские рестрикции и считают, что ограничения вполне оправданы. Она отметила, что решение американской стороны разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».