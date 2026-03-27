Путин: Москва никогда не отказывалась от восстановления связей с ЕС

Россия не отказывалась продолжать развитие отношений с Европой, восстанавливать их, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

«Мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений», – сказал глава государства.

Путин отметил, что отношения с Западом испортились не по вине России. «Ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущий европейских стран», – сказал он.

17 марта премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что нормализация отношений европейский стран с Россией возможна только после того, как будет урегулирован конфликт на Украине. 16 марта он призывал ЕС рассмотреть возможность нормализации отношений с Россией для получения доступа к более дешевым энергоресурсам.

13 марта пресс-секретарь ЕК Шивон Макгарри подчеркнула, что страны ЕС не будут ослаблять антироссийские рестрикции и считают, что ограничения вполне оправданы. Она отметила, что решение американской стороны разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».

