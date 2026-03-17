Премьер Бельгии уточнил позицию по нормализации отношений с Россией
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что нормализация отношений с Россией возможна только после завершения конфликта на Украине. Его слова приводит Financial Times.
«Я говорю о возможном сценарии после завершения военных действий, после мирного соглашения, приемлемого как для Украины, так и для Европы», – отметил он.
16 марта, Де Вевер призвал ЕС рассмотреть возможность нормализации отношений с Россией для получения доступа к более дешевым энергоресурсам. Он подчеркивал, что такую позицию разделяют и другие европейские лидеры, хотя не готовы публично ее озвучивать. Его заявление позже встретило критику Еврокомиссии.
Инициативы по возобновлению диалога с Москвой звучали и до этого. Президент Франции Эмманюэль Макрон в начале февраля сообщал о подготовке контактов на техническом уровне. 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит французского представителя в Москву, но пояснил, что обсуждения с дипломатом не принесли никаких позитивных сигналов.