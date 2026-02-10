Макрон предложил европейцам возобновить диалог с Россией

Макрон предложил европейцам возобновить диалог с РоссиейНовую архитектуру европейской безопасности нужно строить с участием Москвы
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung.
Французский лидер рассказал, что для некоторых было еще слишком рано отправлять своих дипломатических советников, как это сделал Париж. По его словам, сама Франция уже восстановила канала обсуждения на техническом уровне. Он подчеркнул, что диалог Европы с Россией необходим.
«Вы бы предпочли, чтобы американские послы и представители вели переговоры о дате вступления Украины в Европейский союз от вашего имени, от имени Европы? Нет, извините. Это вопрос самоуважения», – объяснил Макрон.
Он отметил, что важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не оказывая давления на Украину, но при этом не завися от третьей стороны. По словам Макрона, Европа не должна бояться быть самой собой. Президент Франции также подчеркнул, что новую архитектуру европейской безопасности будет необходимо строить с участием России.
Ранее L'Express со ссылкой на источник сообщила, что дипломатический советник Макрона Эммануэль Бонн 3 февраля посетил Москву для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. 4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об определенных контактах с Францией «на рабочем уровне». Однако информацию о визите французского советника в Кремле комментировать отказались.
19 декабря 2025 г. президент Франции заявил, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Россией. Это как в интересах европейцев, так и в интересах украинцев, отмечал он. 3 февраля Макрон анонсировал подготовку к контакту с Путиным.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко отмечал, что европейцы добиваются участия в мирных переговорах по Украине, но не идут на контакт с Москвой. В ноябре 2025 г. глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Европа сама себя отстранила от мирных переговоров по Украине, сорвав все предыдущие договоренности.