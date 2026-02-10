Макрон предложил европейцам возобновить диалог с Россией

Он отметил, что важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не оказывая давления на Украину, но при этом не завися от третьей стороны. По словам Макрона, Европа не должна бояться быть самой собой. Президент Франции также подчеркнул, что новую архитектуру европейской безопасности будет необходимо строить с участием России.