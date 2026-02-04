L'Express: советник Макрона Бонн провел переговоры с Ушаковым в Москве
Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщает L'Express со ссылкой на источник.
По данным издания, визит Бонна прошел без публичных анонсов и состоялся на фоне продолжающихся переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США. Таким образом Париж, как отмечает L’Express, стремится сохранить участие в дипломатическом процессе вокруг украинского урегулирования.
Как пишет L'Express, параллельно с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным «находится в процессе подготовки». По его словам, обсуждения ведутся на техническом уровне и проходят «прозрачно и согласованно» с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими партнерами.
4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в предметном плане нет каких-то наметок насчет контактов с Францией на высшем уровне. «На рабочем уровне определенные контакты есть. Но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», – сказал представитель Кремля.