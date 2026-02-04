L'Express: советник Макрона Бонн провел переговоры с Ушаковым в Москве

Как пишет L'Express, параллельно с этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным «находится в процессе подготовки». По его словам, обсуждения ведутся на техническом уровне и проходят «прозрачно и согласованно» с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими партнерами.