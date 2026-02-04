Газета
Главная / Политика /

Песков рассказал о рабочих контактах с Францией

Ведомости

В предметном плане нет каких-то наметок насчет контактов с Францией на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«На рабочем уровне определенные контакты есть. Но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», – сказал представитель Кремля.

3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обсуждениях для подготовки к его контактам с Путиным. «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это», – сказал французский лидер.

7 января Макрон заявлял, что его разговор с Путиным может состояться в ближайшие недели.

