Песков рассказал о рабочих контактах с Францией
В предметном плане нет каких-то наметок насчет контактов с Францией на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
«На рабочем уровне определенные контакты есть. Но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем», – сказал представитель Кремля.
3 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил об обсуждениях для подготовки к его контактам с Путиным. «Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это», – сказал французский лидер.
7 января Макрон заявлял, что его разговор с Путиным может состояться в ближайшие недели.