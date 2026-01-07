Макрон анонсировал возможный разговор с Путиным в ближайшее время
Разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона может состояться в ближайшие недели. Об этом сообщил сам президент Франции телеканалу France 2.
«Необходимо выстраивать процесс. В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель – мир без капитуляции Украины», – сказал французский лидер (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос о готовности общаться с Путиным.
24 декабря 2025 г. пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль проинформирует общественность в случае поступления предложений от Франции о возобновлении диалога с Россией.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что переговоры Путина с Макроном по урегулированию украинского конфликта возможны при соблюдении «элементарных навыков приличий» на фоне звучащих обвинений в адрес Москвы и российского президента.