Песков: Кремль не получал сигналов Франции по возобновлению диалога

21 декабря представитель Кремля отмечал, что президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с Макроном при наличии обоюдной политической воли. Песков напоминал, что Путин также говорил о готовности к беседе в ходе прямой линии. По словам представителя Кремля, намерения французской стороны могут быть оценены положительно, если они подкреплены реальной политической волей.