Песков: Кремль не получал сигналов Франции по возобновлению диалога

Кремль проинформирует общественность в случае поступления предложений от Франции о возобновлении диалога с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Он отвечал на вопрос журналистов о том, получала ли Москва сигналы от французской стороны на фоне недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости диалога.

«Когда это произойдет, мы вас проинформируем», – пояснил Песков.

21 декабря представитель Кремля отмечал, что президент РФ Владимир Путин готов к диалогу с Макроном при наличии обоюдной политической воли. Песков напоминал, что Путин также говорил о готовности к беседе в ходе прямой линии. По словам представителя Кремля, намерения французской стороны могут быть оценены положительно, если они подкреплены реальной политической волей.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры Путина с Макроном по украинскому кризису возможны при соблюдении «элементарных навыков приличий» на фоне звучащих обвинений в адрес Москвы и российского президента.

