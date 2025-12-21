Газета
Песков: Путин готов вести диалог с Макроном

Французский президент высказался о полезности возобновления контактов с Россией
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном при наличии обоюдной политической воли, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишут «РИА Новости». Французский президент высказался о полезности возобновления контактов с Россией в ближайшие недели.

Песков напомнил, что Путин также выразил готовность к беседе с Макроном во время прямой линии. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что намерения французской стороны можно оценить только положительно, если они подкреплены реальной политической волей. Диалог между лидерами двух стран остается возможным при взаимном стремлении к конструктивному взаимодействию.

20 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что переговоры президента Путина с Макроном по украинскому кризису возможны в случае соблюдения «элементарных навыков приличий» на фоне обвинений в адрес Москвы и Путина как единственных ответственных за ситуацию. 

