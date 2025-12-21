Песков: Путин готов вести диалог с Макроном

Песков напомнил, что Путин также выразил готовность к беседе с Макроном во время прямой линии. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что намерения французской стороны можно оценить только положительно, если они подкреплены реальной политической волей. Диалог между лидерами двух стран остается возможным при взаимном стремлении к конструктивному взаимодействию.