Лавров заявил о готовности Путина общаться с Макроном «при соблюдении приличий»

«Заявление Макрона о том, что все-таки необходимо разговаривать с Россией. Президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», – сказал Лавров.