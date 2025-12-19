Лавров заявил о готовности Путина общаться с Макроном «при соблюдении приличий»
Переговоры президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном по украинскому кризису возможны в случае соблюдения «элементарных навыков приличий» на фоне обвинений в адрес Москвы и Путина как единственных ответственных за ситуацию. Об этом на пресс-конференции в Каире 19 декабря по итогам переговоров с египетским коллегой Бадром Абдельати заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».
«Заявление Макрона о том, что все-таки необходимо разговаривать с Россией. Президент наш не раз подчеркивал, что он всегда открыт к контактам, но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия», – сказал Лавров.
В качестве примера несоблюдения приличий он назвал заявления европейских лидеров, политиков, включая Макрона, что в украинском кризисе «единственным злодеем выступает Россия и лично президент Путин».
Ранее по итогам саммита Европейского совета Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить взаимодействие с Путиным. «Я считаю, что в наших интересах – как в интересах европейцев, так и в интересах украинцев – найти правильную форму для возобновления этой дискуссии», – отметил президент Франции.