В Кремле не стали комментировать визит советника Макрона в Москву
Российская сторона не будет ни подтверждать, ни опровергать информацию вокруг контактов с Парижем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Французские источники очень любят сливать какую-то информацию в СМИ. Мы давно это знаем и неоднократно с этим сталкивались. <...> Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию», – сказал он.
Песков добавил, что «из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать».
Накануне L'Express со ссылкой на источник сообщила, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По данным издания, визит Бонна прошел без публичных анонсов и состоялся на фоне продолжающихся переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США.
Песков говорил 4 февраля, что в предметном плане нет каких-то наметок насчет контактов с Францией на высшем уровне, но на рабочем уровне «определенные контакты есть».