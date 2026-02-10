Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Грушко: ЕС не ответил на инициативу России о гарантиях ненападения

Ведомости

Европейцы все еще не ответили на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Об заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».

«Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах», – пояснил замглавы МИД России.

25 декабря 2025 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Москва готова обсуждать отдельный документ о ненападении России на страны ЕС и НАТО. Она добавила, российская сторона открыта для диалога на равноправной основе, в отличие от «большинства западных стран, которые предпочли путь военно-политической и экономической эскалации».

Власти РФ неоднократно отвергали планы предполагаемого нападения на европейские страны в будущем. 22 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия готова юридически зафиксировать ненападение на страны НАТО. Об этом также говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её