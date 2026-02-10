Грушко: ЕС не ответил на инициативу России о гарантиях ненападения
Европейцы все еще не ответили на предложение Москвы подписать документ с гарантией о ненападении на Европу. Об заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям».
«Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах», – пояснил замглавы МИД России.
25 декабря 2025 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Москва готова обсуждать отдельный документ о ненападении России на страны ЕС и НАТО. Она добавила, российская сторона открыта для диалога на равноправной основе, в отличие от «большинства западных стран, которые предпочли путь военно-политической и экономической эскалации».
Власти РФ неоднократно отвергали планы предполагаемого нападения на европейские страны в будущем. 22 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Россия готова юридически зафиксировать ненападение на страны НАТО. Об этом также говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров.