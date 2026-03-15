Песков подтвердил визит представителя Франции в Москву
Представитель Франции посещал Москву, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Financial Times.
«Европейцы не хотят помогать мирному процессу. Когда приехал представитель Франции, он не принес никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», – сказал он. Песков не уточнил, кто посетил РФ и когда состоялся этот визит.
Песков считает, что европейцы тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать боевые действия: «Мы убеждены, что европейцы совершают ошибку с точки зрения собственного будущего».
4 февраля L'Express со ссылкой на источник писала, что дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн 3 февраля находился в Москве для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Газета писала, что контактами с российской стороной Париж стремится сохранить участие в дипломатическом процессе вокруг урегулирования на Украине.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет, что французские чиновники убеждали Москву в том, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах, но российская сторона не согласилась с этим.