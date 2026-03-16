Премьер Бельгии призвал ЕС нормализовать отношения с РФ ради ресурсов
Евросоюзу (ЕС) необходимо нормализовать двусторонние отношения с Россией, чтобы получить доступ к дешевым энергоресурсам. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Financial Times.
«Мы должны нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл», – сказал он.
По словам бельгийского премьера, многие лидеры стран Европы наедине с ним соглашались с такой позицией, однако боятся сказать об этом вслух. Он также подчеркнул, что ЕС не может оказать давление на Москву, поставляя Украине оружие, поэтому необходимо завершить конфликт в интересах Брюсселя.
15 марта FT со ссылкой на европейских дипломатов писала, что мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине, инициированный администрацией президента США Дональда Трампа, фактически зашел в тупик. Источники в разговоре с газетой отметили, что глава Белого дома утратил интерес, переключив внимание на эскалацию в отношениях с Ираном.
13 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри заявила, что страны ЕС не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными. Она подчеркнула, что решение США разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».