Премьер Бельгии призвал ЕС нормализовать отношения с РФ ради ресурсов

13 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Шивон Макгарри заявила, что страны ЕС не будут ослаблять санкции против России и считают их вполне оправданными. Она подчеркнула, что решение США разрешить до 11 апреля реализацию нефти из России, которая загружена на суда по состоянию на 12 марта 2026 г., воспринимается европейскими странами в качестве «исключения, ограниченного во времени и по сфере применения».