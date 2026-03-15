Политика

FT: мирные переговоры по Украине буксуют из-за внимания Трампа к Ирану

Ведомости

Мирный процесс по урегулированию конфликта на Украине, инициированный администрацией президента США Дональда Трампа, фактически зашел в тупик, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.  

По словам четырех представителей ЕС, вовлеченных в переговорный процесс, американский лидер утратил интерес , переключив внимание на эскалацию в отношениях с Ираном. В Кремле подтвердили паузу в переговорах, назвав смену приоритетов Вашингтона «понятной».

Последний раунд трехсторонних переговоров при посредничестве США состоялся в Женеве 17–18 февраля. Следующая встреча, запланированная на 5 марта в Абу-Даби, была отложена из-за американо-израильских ударов по Ирану. Новая дата и место до сих пор не согласованы. Один из европейских дипломатов назвал переориентацию политического внимания с Украины на Ближний Восток «катастрофой» для Киева и Европы.

Конфликт на Ближнем Востоке не только отвлек Вашингтон, но и объективно сыграл на руку России. Рост мировых цен на нефть приносит Москве до $150 млн дополнительного дохода в день. Кроме того, США временно ослабили санкционное давление и приостановили усилия по убеждению Индии не закупать российскую нефть. На этом фоне в Европе опасаются, что Вашингтон больше не готов наращивать давление на Кремль.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже пытался противодействовать тому, что в Елисейском дворце назвали «эффектом затмения» украинского вопроса иранским кризисом. Канцлер Германии Фридрих Мерц также посещал Белый дом с картами и схемами, чтобы убедить Трампа в необходимости усиления давления на Москву. Однако, по данным источников, американский лидер не проявил интереса к детальному обсуждению, полагая, что позиции России сильны, а Украина слаба. В Белом доме при этом заявили, что Трамп сохраняет «надежду» на завершение войны и считает прогресс переговорщиков «огромным».

9 марта президент России Путин провел телефонный разговор с Трампом. Американский лидер выступил за быстрое завершение боевых действий через перемирие и последующее долгосрочное урегулирование украинского кризиса.

