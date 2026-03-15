FT: мирные переговоры по Украине буксуют из-за внимания Трампа к Ирану

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже пытался противодействовать тому, что в Елисейском дворце назвали «эффектом затмения» украинского вопроса иранским кризисом. Канцлер Германии Фридрих Мерц также посещал Белый дом с картами и схемами, чтобы убедить Трампа в необходимости усиления давления на Москву. Однако, по данным источников, американский лидер не проявил интереса к детальному обсуждению, полагая, что позиции России сильны, а Украина слаба. В Белом доме при этом заявили, что Трамп сохраняет «надежду» на завершение войны и считает прогресс переговорщиков «огромным».