Каким ответом власти России грозят за изоляцию Калининграда

Каким ответом власти России грозят за изоляцию КалининградаТриггеры – учения НАТО: риторика в Европе и идеи по ядерному оружию в Прибалтике
Заявления трех российских посольств в Европе о готовности Москвы использовать ядерное оружие при изоляции Калининграда странами НАТО напоминают «горячим головам» положения обновленной в 2024 г. ядерной доктрины России. Об этом днем 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1 октября он уточнил, что это не стоит воспринимать как конфронтационные заявления.
«Мы неоднократно слышали достаточно оголтелые заявления из Польши и других европейских стран, в которых также затрагивалась тема Калининграда. Поэтому совершенно естественно, что наши дипломаты пытаются напомнить горячим головам в Европе наши установочные документы на этот счет», – сказал Песков 30 сентября.
С соответствующим заявлением 29 сентября выступили посольства России в Ирландии, Бельгии и Великобритании. Посольства подчеркнули, что предупредили НАТО о готовности Москвы использовать весь имеющийся арсенал, в том числе ядерный, для защиты Калининграда.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вечером 30 сентября пояснила «Ведомостям», что эти заявления связаны с «агрессивными учениями союзников» по НАТО, «в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии против нашей страны»: «В том числе возможная блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике, переброска войск через Сувалкский коридор».
Маневры вокруг Калининграда активно идут с лета. В Сувалском коридоре (участок в 65 км у границы Польши и Литвы, отделяющих Белоруссию от российского эксклава и связывающий европейские страны НАТО с Прибалтикой) 16–26 июня 2026 г. прошли учения «Отважный кабан» военных Литвы, Польши и Франции. В августе 2026 г. в Балтийском море НАТО провело внеплановые маневры авиации, включая F-35. До 15 октября в Литве идут учения «Гром Перкунаса – 2026», до 8 октября – в Латвии Namejs – 2026 военных Канады, Эстонии, Литвы, Италии и др. А 30 сентября МИД России на фоне этой военной активности вызвал посла Дании в Москве Рольфа Холмбое и выразил протест в связи «с непрофессиональными и провокационными действиями» вертолета датских ВВС в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота.
По словам Захаровой, при «тотальной милитаризации» Европы в кооперации с Украиной политики пограничных европейских стран обсуждают размещение ядерного оружия, мечтают о военом поражении России, «превентивной войне» и ударе по Калининграду: «Отдельные горячие головы планомерно ведут Европу к потенциальному конфликту <...>. Этих деятелей надо возвращать на почву реальности».
Сейм Литвы 22 сентября предварительно одобрил исключение из конституции запрета размещать оружие массового поражения, включая ядерное, третьими странами. Сейм проведет два голосования, окончательное – в январе 2027 г. Великобритания 29 сентября предложила распространить свою ядерную защиту на страны Прибалтики и Северной Европы. А 30 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил о возможности размещения ядерного оружия и на территории его страны, чему «нет юридических препятствий».
В соседней Белоруссии ядерное оружие России есть с декабря 2024 г. по договору о гарантиях безопасности. В декабре 2025 г. там же по просьбе президента Александра Лукашенко разместили российские ракеты средней дальности «Орешник».
Лидеры стран НАТО, особенно Прибалтики, публично говорят об угрозе от России для блока и оценке ответного давления на Калининград, призывая ускорить перевооружение армий и ВПК для готовности к войне с Россией к 2030 г. В феврале 2026 г. генсек НАТО Марк Рютте анонсировал «разрушительный» ответ на блокировку Сувалкского коридора. Глава МИД Польши Радослав Сикорский 12 сентября 2026 г. призвал проводить «настолько агрессивные учения», чтобы спутать ожидания России.
Москва отрицает планы инициировать столкновение с Европой. Это 28 сентября подтвердил глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН, но заявил о готовности ответного военного удара. С начала конфликта на Украине Россия не раз грозила ответом на действия против Калининграда. В июне 2022 г. Литва запрещала на транзит товаров в эксклав под предлогом санкций ЕС, Кремль пригрозил ответом. Спустя месяц Еврокомиссия разъяснила, что гражданские подсанкционные грузы перевозить по железной дороге в эксклав можно, если транзит не выше среднего уровня за три года. Железнодорожный транзит был возобновлен, в отличие от автомобильного.
В последние годы также публично обсуждается опция ядерного удара для обороны. В феврале 2022 г. президент России Владимир Путин перевел силы сдерживания в «особый режим боевого дежурства». В ноябре 2024 г., после вторжения ВСУ в Курскую область, обновлена ядерная доктрина. Там допускается применение ядерного оружия при агрессии против России и Белоруссии как оружием массового поражения, так и обычным – создающим «критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности» и при «достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения» и пересечении ими границ.
Нарушение связности Калининграда с «материковой» Россией – угроза ее целостности, при ней допускается удар ядерного оружия, согласен руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов. Но пока угрозы эсклаву не военные, а политические, считает Арбатов.
Руководитель Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицерова-Бельский оценивает «ядерные» заявления по Калининграду как приглашение странам региона задуматься о своей безопасности после учений и дискуссий о размещении ядерного оружия. По его мнению, больше им угрожают эскалационные действия НАТО, чем Россия. Милитаризация региона альянсом усиливается, согласен советник директора РИСИ Дмитрий Буневич: это увеличивает риск инцидентов, поэтому Россия предупреждает.