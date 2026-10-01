Каким ответом власти России грозят за изоляцию Калининграда

Москва отрицает планы инициировать столкновение с Европой. Это 28 сентября подтвердил глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН, но заявил о готовности ответного военного удара. С начала конфликта на Украине Россия не раз грозила ответом на действия против Калининграда. В июне 2022 г. Литва запрещала на транзит товаров в эксклав под предлогом санкций ЕС, Кремль пригрозил ответом. Спустя месяц Еврокомиссия разъяснила, что гражданские подсанкционные грузы перевозить по железной дороге в эксклав можно, если транзит не выше среднего уровня за три года. Железнодорожный транзит был возобновлен, в отличие от автомобильного.