Посольство РФ предупредило о последствиях возможной блокады Калининграда
Выступающие с планами блокады Калининграда не должны питать иллюзии о последствиях. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании в ответ на публикации британских СМИ с соответствующими вызовами.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия даст ответ с использованием оружия, в том числе ядерного, на военные действия Великобритании или НАТО.
В посольстве также заявили, что российская сторона не стремится к конфронтации с северным альянсом и европейскими странами и не намерена нападать на них. При этом в посольстве подчеркнули, что в случае начала такого конфликта Москва ответит соответствующим образом.
13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия принимает все меры для безопасности Калининградской области на фоне призывов усилить учения НАТО у границ региона. 26 июля президент России Владимир Путин говорил, что безопасность Калининградской области при возникновении каких бы ни было угроз будет обеспечиваться всеми возможностями РФ.
19 июля губернатор Калининградской обасти Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомомстям» заявил, что регион должен быть готов к провокациям со стороны западных стран. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».