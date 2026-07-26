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Путин: безопасность Калининградской области будет обеспечена любыми способами

Ведомости

Безопасность Калининградской области при возникновении каких бы ни было угроз будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге.

«Разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом», – сказал глава государства.

19 июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям» заявил, что регион должен быть готов к провокациям со стороны западных стран. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».

В конце июня в структуре правительства Калининградской области появилось министерство региональной безопасности. По словам Беспрозванных, там работают участники спецоперации. Это ведомство будет заниматься вопросами реагирования на чрезвычайные ситуации, внутренние угрозы, отвечать за гражданскую оборону и взаимодействие с силовыми структурами.

В апреле заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – говорил тогда он.

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