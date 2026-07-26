Путин: безопасность Калининградской области будет обеспечена любыми способами
Безопасность Калининградской области при возникновении каких бы ни было угроз будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге.
«Разумеется, на переднем крае должен находиться Балтийский флот. Знаю, что задачи соответствующие перед вами поставлены. Надеюсь, что они исполняются должным образом», – сказал глава государства.
19 июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям» заявил, что регион должен быть готов к провокациям со стороны западных стран. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».
В конце июня в структуре правительства Калининградской области появилось министерство региональной безопасности. По словам Беспрозванных, там работают участники спецоперации. Это ведомство будет заниматься вопросами реагирования на чрезвычайные ситуации, внутренние угрозы, отвечать за гражданскую оборону и взаимодействие с силовыми структурами.
В апреле заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – говорил тогда он.