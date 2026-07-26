Путин: безопасность Калининградской области будет обеспечена любыми способами

19 июля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям» заявил, что регион должен быть готов к провокациям со стороны западных стран. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».