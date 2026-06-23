Грушко: Россия готова реагировать на учения НАТО у Калининградской области

16 июня военные Литвы, Польши и Франции начали учения на территории прибалтийской республики. Они проходят в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. В заявлении литовской армии говорится, что «во время учений особое внимание будет уделено военной готовности стран. Также будут улучшены навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка». Представители армии не уточнили количество военнослужащих, принимающих участие в учениях от каждой страны. При этом жителей предупреждали об интенсивном передвижении военной техники в ходе подготовки к маневрам.