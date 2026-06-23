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Главная / Политика /

Грушко: Россия готова реагировать на учения НАТО у Калининградской области

Ведомости

Россия отслеживает ход военных учений «Отважный кабан», которые проходят в районе Сувалкского коридора у границ Калининградской области с участием Польши, Литвы и Франции. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на полях международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона при необходимости готова принять меры для защиты своих интересов и обеспечения безопасности.

16 июня военные Литвы, Польши и Франции начали учения на территории прибалтийской республики. Они проходят в Сувалкском коридоре, который находится между Калининградской областью и Белоруссией. В заявлении литовской армии говорится, что «во время учений особое внимание будет уделено военной готовности стран. Также будут улучшены навыки, необходимые для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка». Представители армии не уточнили количество военнослужащих, принимающих участие в учениях от каждой страны. При этом жителей предупреждали об интенсивном передвижении военной техники в ходе подготовки к маневрам.

В апреле Грушко заявлял, что во время проведения учений Объединенных экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. «НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – говорил тогда он.

8 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности на фоне учений НАТО на территории Финляндии и Норвегии. Он отметил, что приближение военной инфраструктуры альянса к границам России происходит уже несколько десятилетий. Тогда на территории иностранных государств проходили учения ВВС Ramstein Flag 2026.

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