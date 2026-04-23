МИД: на учениях стран НАТО ведется отработка блокады Калининграда
Во время проведения учений Объединенных Экспедиционных сил (ОЭС) страны НАТО отрабатывают сценарии блокады и захвата Калининграда. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы. Растет активность ведомых Великобританией ОЭС, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря», – сказал он «РИА Новости».
В январе 2026 г. бывший глава МИД Литвы заявил, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. При этом дипломат отказался называть город Калининградом.
В феврале посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что у НАТО существуют планы морской блокады России со стороны Балтийского моря. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупреждал, что при попытке стран НАТО установить морскую блокаду для ликвидации угрозы будет направлен Военно-морской флот. Такое решение будет принято, если европейские государства откажутся решать конфликт мирно.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что попытка блокады Калининградской области приведет к незамедлительным ответным действиям со стороны РФ.