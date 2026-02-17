Газета
Главная / Политика /

Патрушев: РФ при блокаде может заинтересоваться судами с европейскими флагами

Ведомости

Россия в случае морской блокады со стороны европейских стран может проявить интерес к судам под европейскими флагами. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, любые попытки морской блокады России являются незаконными с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие «теневой флот» не имеет юридических оснований. В качестве первоочередной реакции Москва, как отметил Патрушев, намерена использовать политико-дипломатические и правовые механизмы. При этом он добавил, что рассчитывать на сохранение уважения к дипломатии и праву со стороны Запада становится все сложнее.

По его словам, если мирно ситуацию урегулировать не получится, то блокаду будет прорывать Военно-морской флот.

«Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», – подчеркнул Патрушев.

14 февраля посол России в Осло Николай Корчунов заявлял, что у НАТО существуют планы частичной или полной морской блокады России. По его словам, страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

