Патрушев: РФ при блокаде может заинтересоваться судами с европейскими флагами

По его словам, любые попытки морской блокады России являются незаконными с точки зрения международного права, а используемое Евросоюзом понятие «теневой флот» не имеет юридических оснований. В качестве первоочередной реакции Москва, как отметил Патрушев, намерена использовать политико-дипломатические и правовые механизмы. При этом он добавил, что рассчитывать на сохранение уважения к дипломатии и праву со стороны Запада становится все сложнее.