Посол предупредил о планах НАТО по морской блокаде России
У НАТО есть планы частичной или полной морской блокады России, страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение». Об этом заявил посол в Осло Николай Корчунов.
Дипломат уточнил, что «часовые» стран НАТО патрулируют регион в рамках операций «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой». Это ограничивает свободу судоходства в нарушает нормы международного права, подчеркнул посол в интервью «РИА Новости».
Весной прошлого года председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил о расширении попыток морской блокады России со стороны НАТО. По его словам страны алянса последовательно усиливают военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, речь шла о попытках досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов.
У НАТО уже разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом в январе заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.