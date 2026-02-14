Газета
Главная / Политика /

Посол предупредил о планах НАТО по морской блокаде России

Ведомости

У НАТО есть планы частичной или полной морской блокады России, страны альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение». Об этом заявил посол в Осло Николай Корчунов.

Дипломат уточнил, что «часовые» стран НАТО патрулируют регион в рамках операций «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой». Это ограничивает свободу судоходства в нарушает нормы международного права, подчеркнул посол в интервью «РИА Новости». 

Весной прошлого года председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил о расширении попыток морской блокады России со стороны НАТО. По его словам страны алянса последовательно усиливают военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, речь шла о попытках досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов.

У НАТО уже разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом в январе заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус.

