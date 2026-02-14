Посол предупредил о планах НАТО по морской блокаде России

Весной прошлого года председатель Морской коллегии Николай Патрушев говорил о расширении попыток морской блокады России со стороны НАТО. По его словам страны алянса последовательно усиливают военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, речь шла о попытках досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов.