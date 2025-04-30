Патрушев заявил о расширении попыток морской блокады России со стороны НАТО
НАТО последовательно усиливает военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практика «целенаправленных действий по морской блокаде» со стороны западных государств расширилась, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании президиума этого органа.
По его словам, в частности, речь о попытках досмотра судов в международных водах и совершения диверсионно-террористических актов, передает ТАСС.