Патрушев заявил о расширении попыток морской блокады России со стороны НАТО

НАТО последовательно усиливает военную активность в Балтийском и Северном морях, в Северной Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практика «целенаправленных действий по морской блокаде» со стороны западных государств расширилась, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на заседании президиума этого органа.