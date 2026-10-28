Взрыв, трещины и стрелочники: крупнейшие железнодорожные аварии за 10 лет

Взрыв, трещины и стрелочники: крупнейшие железнодорожные аварии за 10 летВ Испании из-за столкновения скоростных поездов погибли не менее 50 человек
28 октября в центре Испании в провинции Толедо произошло крушение двух скоростных поездов – госкомпании Renfe и частного оператора Iryo. Местные СМИ сообщают, что как минимум четыре вагона перевернулись в результате попутного столкновения (предположительно один состав въехал в другой сзади). Погибли не менее 50 человек, пострадали еще около 180. Похожее происшествие в том же районе произошло несколько месяцев назад: тогда погиб 41 пассажир. Какие железнодорожные аварии стали за последние 10 лет самыми смертоносными – в подборке «Ведомостей».
2 июня 2023 г. на востоке Индии в районе города Баласор в результате столкновения трех поездов – скорых пассажирских с товарным составом – погибли не менее 294 человек. Пострадали еще около 1100 индийцев. Катастрофа стала крупнейшей за последние годы, поэтому расследование и вопросы помощи пострадавшим курировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По информации СМИ, причиной крушения признали поломки сигнализации, «совокупную халатность» нескольких чиновников и системные недостатки в управлении местными железными дорогами.
20 ноября 2016 г. на севере Индии поблизости от крупного промышленного города Канпур с путей сошли 14 вагонов пассажирского экспресса Индор – Патна. В результате аварии погиб 151 человек, около 200 получили травмы. Причиной катастрофы называлось повреждение рельса.
10 марта 2022 г. на юге Демократической Республики Конго в провинции Луалаба перевернулся товарный поезд из десяти вагонов. Как сообщали СМИ, он не смог подняться на холм из-за перегрузки: несмотря на официальные запреты, в составе вместе с товарами перевозили пассажиров. По разным оценкам, погибли от 60 до 75 человек, еще около 125 получили ранения.
31 октября 2019 г. на юге Пакистана рядом с крупным коммерческим центром страны Рахимъярхана случился взрыв в вагоне пассажирского поезда Tezgam. Предположительно причиной стали неисправные газовые баллоны, которые использовали для приготовления пищи. В начавшемся пожаре погибли 73 человека, а пострадали около 40.
7 июня 2021 г. на юге Пакистана в районе города Готки пассажирский поезд «Миллат-экспресс» (Карачи – Саргодха, Пенджаб) наехал на разорванный сварной шов и сошел с рельсов. Примерно 12 вагонов рухнули на соседний путь, по которому следовал скорый поезд Равалпинди – Карачи. В результате такого столкновения погибли не менее 62 человек, травмы получили свыше сотни.
28 февраля 2023 г. на востоке Греции в местечке Темби из-за неработающей сигнализации и ошибки диспетчера пассажирский поезд Афины – Салоники лоб в лоб столкнулся с грузовым составом. При крушении погибли 57 человек, травмированы были 85. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории железных дорог Греции. Власти объявили после нее трехдневный траур, а профсоюз работников метрополитена приостановил забастовку из уважения к жертвам.
21 октября 2016 г. в центре Камеруна незадолго до прибытия на станцию Эсека с рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший из столицы Яунде в экономический центр страны Дуалу. Происшествие произошло примерно на полпути из-за превышения скорости и переполненности вагонов: незадолго до этого в стране обрушился важнейший мост-путепровод, и водители массово пересели на железнодорожный транспорт. В результате крушения погибли не менее 53 пассажиров, пострадали 575.
2 апреля 2021 г. на востоке Тайваня скоростной поезд Taroko Express, следовавший из города Синьбэй в уезд Тайдун, столкнулся с неудачно припаркованным грузовиком при въезде в горный тоннель. Из-за того, что состав двигался со скоростью 125 км/ч, даже небольшого касания хватило, чтобы одни вагоны сошли с рельсов, а другие – получили существенные повреждения. Во время ЧП погибли 49 человек, еще около 200 попали в госпитали.
18 января 2026 г. на юге Испании в муниципалитете Адамус у поезда частного оператора Iryo сошли с рельсов хвостовые вагоны, после чего в них врезался встречный состав госкомпании Renfe. Это привело к гибели не менее чем 41 человека, свыше 150 получили ранения. Расследование причин продолжается, в качестве возможных причин аварии рассматривают дефекты рельсов (на месте нашли трещины) и ошибки машинистов (первоначально СМИ сообщали о попутном столкновении).
6 августа 2023 г. на юге Пакистана поблизости от города Навабшах с рельсов сошли 10 вагонов пассажирского поезда «Хазара-экспресс», следовавшего из Карачи в Хавелиан. Погибли 30 человек, около 100 получили травмы. Крушение стало следствием трагического сочетания неисправности колесных пар (осей) поезда с дефектами железнодорожного полотна. По итогам расследования в Пакистане от должностей отстранили шесть транспортных чиновников.
14 января 2026 г. на северо-востоке Таиланда в провинции Накхонратчасима строительный кран рухнул на пассажирский поезд Бангкок – Убонратчатхани. Кран использовался при возведении эстакады и высокоскоростной железнодорожной сети, которая, как планируется, соединит Бангкок с китайским городом Куньмин (проект «Один пояс, один путь»). От падения техники, по разным оценкам, погибли от 22 до 32 человек, травмы получили до 80.