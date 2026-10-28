Взрыв, трещины и стрелочники: крупнейшие железнодорожные аварии за 10 лет

28 октября в центре Испании в провинции Толедо произошло крушение двух скоростных поездов – госкомпании Renfe и частного оператора Iryo. Местные СМИ сообщают, что как минимум четыре вагона перевернулись в результате попутного столкновения (предположительно один состав въехал в другой сзади). Погибли не менее 50 человек, пострадали еще около 180. Похожее происшествие в том же районе произошло несколько месяцев назад: тогда погиб 41 пассажир. Какие железнодорожные аварии стали за последние 10 лет самыми смертоносными – в подборке «Ведомостей».