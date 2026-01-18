Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Экс-замглавы МИД Литвы: в НАТО разработали сценарий блокады Калининграда

Ведомости

У НАТО разработан сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель главы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ».

При этом дипломат отказался называть город Калининградом, заявив, что он, по его мнению, не имеет отношения к России.

В ноябре секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена внимательно наблюдать за новыми странами, вступающими в НАТО, вблизи своих границ, так как это серьезный вызов. Шойгу напомнил о закрытии границ Белоруссии и Латвии, а также о высказываниях европейских политиков по поводу транзита в Калининград.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь