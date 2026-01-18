Экс-замглавы МИД Литвы: в НАТО разработали сценарий блокады Калининграда

В ноябре секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена внимательно наблюдать за новыми странами, вступающими в НАТО, вблизи своих границ, так как это серьезный вызов. Шойгу напомнил о закрытии границ Белоруссии и Латвии, а также о высказываниях европейских политиков по поводу транзита в Калининград.