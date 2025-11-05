Шойгу рассказал о слежке за деятельностью стран НАТО на границе с Россией
Россия вынуждена внимательно наблюдать за новыми странами, вступающими в НАТО, вблизи своих границ, так как это серьезный вызов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после XIII встречи со своими коллегами из стран СНГ.
«Много разных вещей, которые заставляют нас, естественно, смотреть за этим крайне внимательно. Появление двух новых стран НАТО, членов НАТО у наших границ – это тоже довольно серьезный вызов для нас», – сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу напомнил о закрытии границ Белоруссии и Латвии, а также о высказываниях европейских политиков по поводу транзита в Калининград.
5 ноября замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что главной причиной текущего положения в отношениях России с западными странами стала их экспансия в восточном направлении и игнорирование интересов Москвы. Он отметил, что РФ уже не раз призывала западных коллег урегулировать противоречия.