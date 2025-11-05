Рябков: состояние отношений РФ и Запада связано с его экспансией на восток

1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что на Западе обеспокоены по поводу возможного появления новых видов российского вооружения. При этом она выразила мнение, что эти страны не сомневаются в реальности ракеты «Буревестник». «Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», – подчеркнула дипломат.