Рябков: состояние отношений РФ и Запада связано с его экспансией на восток

Главной причиной текущего положения в отношениях России с западными странами стала их экспансия в восточном направлении и игнорирование интересов Москвы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Трансатлантическое давление на Россию: ближайшие перспективы и пределы эскалации».

«Эта экспансия осуществлялась на протяжении нескольких десятилетий при практически полном игнорировании жизненно важных интересов России, прежде всего в области безопасности», – подчеркнул замминистра (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что экспансия Запада проявлялась как в военной, экономической сферах, так и в культурной и идеологической областях. Рябков напомнил, что Россия неоднократно озвучивала призывы к коллегам с коллективного Запада об урегулировании противоречий.

1 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что на Западе обеспокоены по поводу возможного появления новых видов российского вооружения. При этом она выразила мнение, что эти страны не сомневаются в реальности ракеты «Буревестник». «Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», – подчеркнула дипломат.

