Захарова: на Западе обеспокоены возможным появлением новых видов вооружений у РФ
На Западе обеспокоены по поводу возможного появления новых видов российского вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе международного форума «Открой Атом».
Кроме того, по ее словам, западные страны не сомневаются в реальности ракеты «Буревестник».
«Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», – сказала дипломат, говоря о реакции этих стран на завершение испытаний «Буревестника» (цитата по «РИА Новости»).
26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, впереди остается значительный объем работ, прежде чем комплекс будет поставлен на боевое дежурство, но ключевые задачи уже выполнены.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 октября напомнил, что испытания «Буревестника» не являются ядерными, поскольку в мире действует мораторий на такие испытания и Россия его соблюдает.