Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: на Западе обеспокоены возможным появлением новых видов вооружений у РФ

Ведомости

На Западе обеспокоены по поводу возможного появления новых видов российского вооружения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе международного форума «Открой Атом».

Кроме того, по ее словам, западные страны не сомневаются в реальности ракеты «Буревестник».

«Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», – сказала дипломат, говоря о реакции этих стран на завершение испытаний «Буревестника» (цитата по «РИА Новости»).

26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, впереди остается значительный объем работ, прежде чем комплекс будет поставлен на боевое дежурство, но ключевые задачи уже выполнены.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 30 октября напомнил, что испытания «Буревестника» не являются ядерными, поскольку в мире действует мораторий на такие испытания и Россия его соблюдает.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь