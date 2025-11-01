Захарова: на Западе обеспокоены возможным появлением новых видов вооружений у РФ

«Они не молчат. У них легкая степень радости, переходящая в восторг. Они очень боятся, что мы им будем показывать дальше, поэтому давайте растянем удовольствие», – сказала дипломат, говоря о реакции этих стран на завершение испытаний «Буревестника» (цитата по «РИА Новости»).