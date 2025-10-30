Кремль не считает испытания «Буревестника» ядерными

26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.



29 октября президент сообщил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, во время теста аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.