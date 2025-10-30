Кремль не считает испытания «Буревестника» ядерными

Кремль не считает испытания «Буревестника» ядернымиРоссия продолжает соблюдать мораторий
Испытания российской ракеты «Буревестник» нельзя считать ядерными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в мире действует мораторий на ядерные испытания и Россия его соблюдает. «Если каким-то образом имеется в виду испытание «Буревестника», то это не является ядерным испытанием. Никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», – отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял: если кто-либо откажется от моратория на ядерные испытания, Россия будет действовать в соответствии с ситуацией.
26 октября Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
29 октября президент сообщил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, во время теста аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.