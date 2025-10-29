Главные заявления Путина об окружении ВСУ, «Буревестнике» и «Посейдоне»Президент провел встречу с бойцами в военном госпитале в Москве
Президент РФ Владимир Путин 29 октября посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где пообщался с участниками спецоперации, которые получили ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщает Кремль.
«Ведомости» собрали главные заявления главы государства в ходе его визита в военный госпиталь.
О ситуации на фронте
Сейчас ситуация в зоне спецоперации складывается благоприятно для российской армии. По словам Путина, Россия на фронте обеспечивает свою безопасность на длительную перспективу.
Путин отметил, что на всех участках спецоперации российские военные идут вперед и действуют активно.
Все, кто сейчас находится на фронте, ведут себя героически. «Говорю это сознательно, с полным основанием – все, кто находится в зоне специальной военной операции, на фронте, на войне, они все ведут себя героически, вы понимаете», – указал президент.
О заблокированных украинских военных
Путин особенно отметил, что сейчас в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название – Покровск) Донецкой народной республике (ДНР) вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались заблокированы российской армией.
По его словам, судьбу заблокированных украинских военнослужащих должен решить Киев. «Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». Такая возможность у них будет», – подчеркнул Путин.
Военные РФ готовы пустить представителей СМИ, в том числе украинских и зарубежных, в зону окружения ВСУ. Путин обсуждал это вопрос с командующими соответствующими группировками, «чтобы они своими глазами увидели, что там происходит».
Вместе с этим Вооруженные силы (ВС) РФ готовы прекратить боевые действия в указанных зонах, пока там будут находиться представители СМИ. Кроме того, они могут подвести журналистов к украинским военнослужащим. «Главное – это избежать провокаций с украинской стороны», – заключил президент РФ.
О ракетах «Буревестник»
Ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества. Россия должна гордиться достижениями отечественных ученых, которые принимали участие в ее разработке.
Одним из главных преимуществ «Буревестника», по словам главы государства, является установленный в ракете ядерный реактор. Путин отметил, что он способен запускаться в течение «минут и секунд».
При сопоставимой мощности с реактором атомной подводной лодки установка в «Буревестнике» в 1000 раз меньше, добавил президент РФ.
В будущем Россия сможет применять ядерные технологии, разработанные для «Буревестника», в народном хозяйстве и лунной программе. В частности, их можно использовать для решения проблем энергообеспеченности Арктики.
Уже сейчас эти технологии используют в космических программах. Путин назвал их прорывом «не только в повышении обороноспособности страны, но и в целом в науке».
Об испытаниях «Посейдона»
Россия 28 октября успешно провела испытания безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Путин назвал это огромным успехом.
По словам главы государства, в ходе испытаний России удалось не только запустить «Посейдон» с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени.
Путин отметил, что «Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, благодаря чему его невозможно перехватить. Он также подчеркнул, что аналогов аппарату нет и вряд ли они появятся в ближайшее время.
«Посейдон» намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», добавил Путин.