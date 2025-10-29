Газета
Путин: Россия готова пустить СМИ в зону окружения ВСУ в Покровске и Купянске

На это время Москва готова прекратить там боевые действия
Ведомости

Группировки вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Покровске (Красноармейск) и Купянске, окружены и заблокированы, российская сторона готова допустить к ним представителей зарубежных СМИ, заявил президент Владимир Путин во время посещения в Москве Центрального военного клинического госпиталя имени П.В. Мандрыка.

«Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит», – сказал президент.

Как отметил Путин, российскую сторону беспокоит только то, чтобы на время нахождения в этих городах журналистов не было провокаций с украинской стороны. В силу этого Россия готова на это время остановить боевые действия на этих участках фронта. «Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов», – пояснил президент.

Он также отметил, что дальнейшая судьба украинских военных будет зависеть от Киева. «Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали». Такая возможность у них будет», – добавил президент.

28 октября Минобороны РФ сообщило о зачистке района Троянда в Покровске, который находится в Донецкой народной республике (ДНР). Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин отчитывался, что большая часть города находится уже под контролем российских военных.

26 октября глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину о том, что на Красноармейском направлении в окружении российской армии находится до 5500 военнослужащих ВСУ. Также он сообщил президенту об окружении группировки ВСУ в Купянске Харьковской области.

