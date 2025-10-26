Герасимов доложил Путину об окружении Купянска
Силы российской группировки «Запад» окружили Купянск в Харьковской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
«На направлении действий группировки войск "Запад" окружен город Купянск», – сказал глава Генштаба.
Герасимов уточнил, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии шестой армии совершили обходной маневр и овладели переправами противника через реку Оскол южнее города. Во взаимодействии с 47-й мотострелковой дивизией и 27-й мотострелковой бригадой первой танковой армии они блокировали группировку ВСУ на левом берегу восточнее Купянска, добавил он.
В октябре стало известно, что российские военные установили контроль над порядка 70% территории Купянска и закрепляются внутри населенного пункта. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев говорил, что эти данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснил Ганчев.