Герасимов доложил Путину об окружении Купянска

В октябре стало известно, что российские военные установили контроль над порядка 70% территории Купянска и закрепляются внутри населенного пункта. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев говорил, что эти данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснил Ганчев.