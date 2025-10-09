ВС РФ взяли под контроль почти 70% Купянска в Харьковской области
Российские военные установили контроль над порядка 70% территории города Купянск в Харьковской области. Сейчас они закрепляются внутри населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
Он подчеркнул, что его данные могут быть неточными, поскольку некоторые направления сначала переходят под контроль ВС РФ, потом военные закрепляются на них. Это необходимо для того, чтобы по городу было возможно вести дальнейшее развитие наступления, пояснил Ганчев.
«Поэтому есть так называемые серые зоны внутри города. Но в целом продвижение идет», – добавил глава ВГА Харьковской области.
Минобороны 25 сентября показало карту отбитых с начала года у вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий. Из нее следует, что ВС РФ с 1 января взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. Более 542 кв. км из которых были заняты в Харьковской области.
6 октября российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области. В ведомстве отметили, что Отрадное перешло под контроль ВС РФ в результате активных действий бойцов седьмого и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север».