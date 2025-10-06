ВС РФ взяли под контроль Отрадное в Харьковской области
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Отрадное в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что Отрадное перешло под контроль ВС РФ в результате активных действий бойцов седьмого и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север».
5 октября российская армия установила контроль над селом Кузьминовка ДНР. Тогда решительные действия предпринимали военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск.
4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск. Он отметил, что штурмовые группы российской стороны вошли в город с восточной части. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября говорил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск.