ВС России взяли под контроль Кузьминовку в ДНР

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск. По его словам, российские штурмовые группы вошли в город с восточной части. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября говорил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.