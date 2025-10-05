ВС России взяли под контроль Кузьминовку в ДНР
Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине взяли под свой контроль село Кузьминовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск. По его словам, российские штурмовые группы вошли в город с восточной части. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября говорил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.