Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС России взяли под контроль Кузьминовку в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие в ходе спецоперации на Украине взяли под свой контроль село Кузьминовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Населенный пункт перешел под контроль российских сил в результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о начале боев за Северск. По его словам, российские штурмовые группы вошли в город с восточной части. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября говорил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте