Главная / Политика /

Советник главы ДНР сообщил о начале боев за Северск

Ведомости

Российские штурмовые группы вошли в Северск и начали бои за город, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», – сообщил он ТАСС.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября сообщил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.

25 сентября Минобороны опубликовало данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.

