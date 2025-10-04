Советник главы ДНР сообщил о начале боев за Северск
Российские штурмовые группы вошли в Северск и начали бои за город, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», – сообщил он ТАСС.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября сообщил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.
25 сентября Минобороны опубликовало данные, согласно которым с 1 января ВС РФ взяли под контроль более 4714 кв. км территории в зоне спецоперации. За этот период российскими войсками были взяты 205 населенных пунктов.