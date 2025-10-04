Советник главы ДНР сообщил о начале боев за Северск

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» 2 октября сообщил, что ВС РФ вошли в Северск, Константиновку и Красноармейск. До этого стало известно, что российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Северск Малый в ДНР. Этого удалось добиться благодаря решительным действиям подразделения «Южной» группировки войск, сообщало Минобороны РФ.